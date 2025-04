Ilrestodelcarlino.it - Dalle superiori verso il futuro. Torna in città ’Orientiamoci 2.0’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La sala De Carolis e Ferri di Palazzo Arengo, ha ospitato la presentazione dell’edizione 2025 di2.0 - Il percorsoil’ e le iniziative ’Scopri te stesso’ e ’All-In UniverCity’, in programma dal 14 al 16 aprile in. A fare gli onori di casa l’assessore alla Pubblica istruzione Donatella Ferretti, affiancata dalla Segretaria Nazionale Giovani delle Acli, Alice Manoni, dalla presidente del Consorzio Universitario Piceno, Roberta Faraotti, dal presidente della Fondazione Carisap, Maurizio Frascarelli, dal consigliere comunale Alessio Poli, da Sergio Storoni per Apply Community e dal Dirigente scolastico dell’Istituto Superiore ’Enrico Fermi’, Ado Evangelisti. "Una iniziativa che grazie alle forze congiunte e alle pregresse esperienze dei partner coinvolti – ha dichiarato l’assessore Ferretti – potrà garantire un sempre più ampio panorama di opportunità a favore degli studenti per una scelta consapevole suluniversitario o lavorativo.