Dall’Atalanta al Napoli in estate | sta accadendo tutto in queste ore!

Napoli potrebbero dar vita ad un importantissimo affare. Il calciatore potrebbe vestire la maglia azzurra in estate. La stagione è ancora in corso, ma intanto in casa Napoli si inizia già a lavorare al futuro. Ad oggi, gli azzurri sono in piena corsa per lo Scudetto, ma la dirigenza starebbe lavorando anche ad obiettivi futuri. Tra questi, c'è ovviamente il mercato attraverso il quale verrà rinforzata la rosa a disposizione di Antonio Conte. Il tecnico chiede garanzie importanti, le quali gli saranno consegnate direttamente dal presidente Aurelio De Laurentiis. Quest'ultimo, sarebbe pronto a mettere a segno un primo colpo importante proprio in vista dell'estate.Lookman per rinforzare l'attacco: piace molto al NapoliIl futuro di Ademola Lookman è più che mai in bilico. L'attaccante dell'Atalanta è reduce da una stagione da incorniciare, anche se a rovinare le cose potrebbero essere le questioni extra campo.

Atalanta, la classifica delle cessioni record di calciomercato. Ne parlano su altre fonti

