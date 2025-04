Dalla Regione borse di studio per più di 1250 studenti | sostegno da oltre 270mila euro

È con questo spirito che la Regione Emilia-Romagna ha scelto di investire 5 milioni di euro per garantire le borse di studio. "In un tempo in cui le disuguaglianze rischiano di allargarsi e la scuola è spesso il primo luogo dove emergono, credere nel diritto allo studio non è uno slogan, ma una responsabilità."

