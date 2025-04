Anconatoday.it - Dalla prossima estate i traghetti attraccheranno alle banchine 19, 20 e 21

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA – I19, 20 e 21 del Porto di Ancona a partire. Questo è il piano dell’Autorità di sistema portuale e condiviso dall’Amministrazione Silvetti sia per motivi logistici che di inquinamento ambientale e, non per ultimo, per fare.