Dalla cultura nipponica nasce la collezione Nui. La firma è Piero Lissoni.

Alla Design Week, Listone Giordano, brand di riferimento nelle pavimentazioni in legno d’alta gamma, è tra i protagonist i dell’evento di design più importante al mondo attraverso due collaborazioni d’eccellenza. Infatti, sia al Salone del Mobile che al Fuori Salone, è possibile ammirare ’Nui’, la nuova creazione di, e ’Trafic’, l’ecletticata da Marc Sadler e che reinterpreta in chiave contemporanea i pavés de bois ottocenteschi. Novità che entrano nel catalogo Natural Genius e che avranno un’interessante appendice nello special event ’Haptic’, performance tattile e sonora attraverso i principi del design aptico ch ha luogo domani in Listone Giordano Arena. Nui (in foto), dal giapponese, ’cucire’, identifica perfettamente il mood di questa pavimentazione lignea che riflette sul concetto delle connessioni espresso attraverso un segno minimale che richiama alla memoria lae l’arte del Sashimono, ovvero il sistema di incastri in legno a secco che letteralmente significa ’cose unite’.