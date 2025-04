Lanazione.it - Dal ponte crollato alle incompiute. Convegno su infrastrutture e ritardi

Era la mattina dell’8 aprile 2020, e tutto il Paese era in pieno lockdown, quando ildi Albiano Caprigliola crollò all’improvviso. Una boato, una nuvola di polvere e tanta paura che sopra ilci potesse essere qualcuno. Qualcuno c’era. Due infatti le persone che rimasero ferite: un tecnico di Telecom riuscito uscire da solo dalla sua auto, e Andrea Ancelotti, corriere per Bartolini che invece riportò ferite molto più gravi. Fu solo per la concomitanza con la pandemia da Covid 19 e il lockdown se il crollo non si trasformò in tragedia di proporzioni magiori, come solo due anni prima, era avvenuto con ilMorandi a Genova. Le due sponde del fiume Magra rimasero separate, con gravi ripercussioni sulla viabilità e l’economia del territorio, per poco più di due anni. Nel dicembre del 2020 era stato presentato il piano commissariale per il ripristino della viabilità.