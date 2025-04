Ilgiorno.it - Dal Perù e dalla Colombia a Milano per essere schiave sessuali: 4 arresti

, 8 aprile 2025 – Dalcon la promessa di avere un lavoro regolare e una casa. Ma una volta all'ombra della Madonnina, le ragazze venivano costrette a prostituirsi per "ripagare il loro debito" che si gonfiava sempre di più - per il viaggio venivano loro chiesti 3.500 euro, più 550 euro a settimana per l'alloggio e i "servizi" forniti . E se qualcuna voleva tirarsi indietro, scattavano le minacce anche ai familiari in patria. Il coraggio della denuncia Come sarebbe successo a una 25enne che ha denunciato tutto alla polizia alla fine del 2023, preoccupata anche perché alla sua famiglia inera stato recapitato un proiettile, facendo scattare le indagini. Questo è il quadro emerso, che ha portato oggi all'esecuzione di 4 misure di custodia cautelare in carcere eseguitepolizia di Stato, coordinataProcura della Repubblica presso il Tribunale di- Direzione Distrettuale Antimafia - nei confronti di quattro persone, due sorelle peruviane di 36 e 34 anni residenti in Italia, un italo-peruviano di 57 anni e un italiano di 67, in quanto gravemente indiziate di far parte di un sodalizio italo-peruviano dedito alla tratta di esseri umani ed allo sfruttamento della prostituzione, operante nel capoluogo meneghino.