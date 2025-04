Dal consiglio regionale un riconoscimento per la promozione e i 110 anni del Livorno Calcio

Livorno – La promozione per il ritorno tra i professionisti del Livorno è stata accolta con grande soddisfazione anche dal presidente dell’assemblea legislativa toscana Antonio Mazzeo, e dal consigliere membro dell’ufficio di presidenza, Francesco Gazzetti.“C’è grande ?soddisfazione per la promozione del Livorno Calcio in serie C. Questo traguardo non solo restituisce al club il posto che merita nel Calcio professionistico, ma rappresenta anche un momento di grande rilevanza per l’intero panorama calcistico toscano.? Il ritorno tra i professionisti è il giusto riconoscimento per l’impegno e la passione di tutti coloro che hanno lavorato per questo obiettivo.? Un plauso particolare va all’allenatore certaldese Paolo Indiani, autentico ‘mago’ delle promozioni”, commenta il presidente Mazzeo. Corrieretoscano.it - Dal consiglio regionale un riconoscimento per la promozione e i 110 anni del Livorno Calcio Leggi su Corrieretoscano.it – Laper il ritorno tra i professionisti delè stata accolta con grande soddisfazione anche dal presidente dell’assemblea legislativa toscana Antonio Mazzeo, e dal consigliere membro dell’ufficio di presidenza, Francesco Gazzetti.“C’è grande ?soddisfazione per ladelin serie C. Questo traguardo non solo restituisce al club il posto che merita nelprofessionistico, ma rappresenta anche un momento di grande rilevanza per l’intero panorama calcistico toscano.? Il ritorno tra i professionisti è il giustoper l’impegno e la passione di tutti coloro che hanno lavorato per questo obiettivo.? Un plauso particolare va all’allenatore certaldese Paolo Indiani, autentico ‘mago’ delle promozioni”, commenta il presidente Mazzeo.

