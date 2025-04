Anteprima24.it - Dal carcere a una località segreta: Nicola Fallarino si pente, ora collabora con la giustizia

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti, 41 anni, di Benevento, ha deciso dire con la. ? La suazione è emersa durante il rito abbreviato a suo carico per il tentato omicidio della ex compagna, Annarita Taddeo, avvenuto l’11 novembre 2023 al rione Libertà di Benevento. Nel rito abbreviato c’è stata la rinuncia all’interrogatorio dell’imputato, che ha confermato le dichiarazioni rese in precedenza. Prossima udienza il 29 aprile 2025. La storia del tentato omicidio della ex compagnaLa vicenda ha avuto inizio nel rione Libertà di Benevento, quando Annarita Taddeo, dopo la fine della sua relazione con, ha iniziato una nuova vita sentimentale. Un cambiamento che non è stato accettato da, il quale, secondo le indagini, avrebbe ordinato l’agguato mentre si trovava in