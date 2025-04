Dai jeans alle uova i prodotti americani che saranno colpiti dai dazi europei

dazi imposti all’Unione europea. Ma contemporaneamente procedere con le contromisure in risposta alle tariffe del 25 per cento su acciaio, alluminio e derivati applicati dagli Stati Uniti. I ministri dei 27 Stati membri dell’Unione europea hanno dato il loro sostegno politico a questa doppia traiettoria al Consiglio Commercio in Lussemburgo. Nel mirino di Bruxelles finiranno prodotti americani per un valore di 22,1 miliardi di euro, quindi di meno rispetto ai 26 miliardi annunciati a metà marzo, a cui saranno applicati contro-dazi del 25 e del 10 per cento.Lunedì 7 aprile la Commissione europea ha inviato agli Stati membri una doppia lista di 66 pagine con i prodotti che saranno oggetto di tariffe doganali. Linkiesta.it - Dai jeans alle uova, i prodotti americani che saranno colpiti dai dazi europei Leggi su Linkiesta.it Proseguire lungo la strada del negoziato con Donald Trump, nel tentativo di ridurre, o magari eliminare, iimposti all’Unione europea. Ma contemporaneamente procedere con le contromisure in rispostatariffe del 25 per cento su acciaio, alluminio e derivati applicati dagli Stati Uniti. I ministri dei 27 Stati membri dell’Unione europea hanno dato il loro sostegno politico a questa doppia traiettoria al Consiglio Commercio in Lussemburgo. Nel mirino di Bruxelles finirannoper un valore di 22,1 miliardi di euro, quindi di meno rispetto ai 26 miliardi annunciati a metà marzo, a cuiapplicati contro-del 25 e del 10 per cento.Lunedì 7 aprile la Commissione europea ha inviato agli Stati membri una doppia lista di 66 pagine con icheoggetto di tariffe doganali.

