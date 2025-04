Gqitalia.it - Da tradizione ayurvedica a hot topic su TikTok: l'hair oiling è la nuova tendenza che promette chiome fortissime e lucenti

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.L’, l’ultimo trend in fatto di capelli, conferma che i rimedi della nonna sono sempre i migliori. Questa routine di bellezza, che affonda le sue radici nelle tradizioni ayurvediche, è utilizzata da secoli per rinforzare i capelli, stimolarne la crescita e mantenere il cuoio capelluto sano. Tramandata di generazione in generazione come un vero e proprio rituale di cura personale, oggi sta vivendo una vera e propria rinascita grazie all’attenzione crescente per i trattamenti naturali e olistici -è pieno di tutorial su come usare gli oli per capelli - con le celeb in prima linea nello sperimentare sulla loro chioma il potere benefico di questa pratica ancestrale.