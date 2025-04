Robadadonne.it - Da ragazza del Piper a donna che ha sempre osato: vita e musica di Patti Pravo

Quando si parla di Pattyè impossibile non associarla alle sue canzoni come a un’icona rivoluzionaria della, che ha cavalcato decenni di storia della canzone italiana sapendosi reinventare ma restando comunque fedele a se stessa.Ventotto dischi in studio, quattro dischi live, tante partecipazioni televisive, dieci volte al Festival di Sanremo (dove non ha mai vinto ma si è aggiudicata diversi premi della critica) e anche otto film, per la maggior parterelli realizzati nel 1967. Ma oltre a questo in Pattyc’è molto di più.Patty, l’icona ribelle dellaitalianaPattyè stata quanto di più vicino in Italia,lmente parlando, all’idea della Swinging London. Lei era ladel, bella ed emancipata, androgina e al tempo stesso femminile (ma al di fuori di una femminilità stereotipata).