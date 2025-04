Da quando c’è Donald Trump tutti i suoi amici perdono soldi in Borsa. A sorpresa anche dopo la tempesta dazi guadagnano i big della Cina.

Leggi su Open.online

Nonostante il rimbalzo delle borse di tutto il mondo di martedì 8 aprile restano pochi i listini azionari del mondo a non avere personell’era dipresidente degli Stati Uniti.la furiosadeici sono solo due indici in tutto il mondo ad essere positivi rispetto a sei mesi fa. Sono l’indice tedesco Dax, che guadagna ancora il 5,08% nell’erae quello spagnolo Ibex 35, ancora in vantaggio dell’1,48% in sei mesi.gli altri hanno perso. Limita i danni il Ftse Mib italiano (-2,44%), e un po’ meno il FTSE 100 di Londra (-4,47%). In compenso quasii peggiori indici azionari del mondo sono americani. In sei mesi il Nasdaq ha lasciato sul terreno il 14,19% del suo valore, il Dow Jones ha perso il 9,78% e S&P 500 ancora di più: l’11,98%.