Da Porto a Porto 2025 | al via le iscrizioni alla nuotata di beneficenza

2025 - Una manifestazione che, dal 2018 sino allo scorso anno, ha consentito di raccogliere e donare all'Associazione Tumori Toscana oltre mezzo milione di euro. E che tornerà anche la prossima estate: le iscrizioni si sono aperte nelle scorse ore e gli interessati possono iscriversi seguendo la procedura indicata sul sito www.daPortoaPorto.it. Tutto pronto per l'ottava volta edizione della “Da Porto a Porto – ATTorno all'Argentario”, che si terrà il prossimo 11 agosto. Lo hanno fatto sapere gli organizzatori, anticipando le prime date relative alla kermesse ideata dal pratese Lorenzo Massai, nuotatore della Polisportiva Amatori Prato. L'ormai tradizionale nuotata di beneficenza da Porto Ercole a Porto Santo Stefano, percorrendo 22 km (con il supPorto degli Amici del Guzzo per quel che riguarda le barche di appoggio) ha raccolto lo scorso anno circa 144mila euro, facendone l'”edizione dei record”. Lanazione.it - “Da Porto a Porto” 2025: al via le iscrizioni alla nuotata di beneficenza Leggi su Lanazione.it Prato, 8 aprile- Una manifestazione che, dal 2018 sino allo scorso anno, ha consentito di raccogliere e donare all'Associazione Tumori Toscana oltre mezzo milione di euro. E che tornerà anche la prossima estate: lesi sono aperte nelle scorse ore e gli interessati possono iscriversi seguendo la procedura indicata sul sito www.da.it. Tutto pronto per l'ottava volta edizione della “Da– ATTorno all'Argentario”, che si terrà il prossimo 11 agosto. Lo hanno fatto sapere gli organizzatori, anticipando le prime date relativekermesse ideata dal pratese Lorenzo Massai, nuotatore della Polisportiva Amatori Prato. L'ormai tradizionaledidaErcole aSanto Stefano, percorrendo 22 km (con il supdegli Amici del Guzzo per quel che riguarda le barche di appoggio) ha raccolto lo scorso anno circa 144mila euro, facendone l'”edizione dei record”.

“Da Porto a Porto” 2025: al via le iscrizioni alla nuotata di beneficenza. Porto di Ravenna, in crescita i traffici nel I° trimestre del 2025. Il primo trimestre del porto consolida la ripresa con un +9,6 percento rispetto allo scorso anno. Porto Rico - Primo incontro dei giovani pellegrini della speranza 2025. Pasquetta a Porto Torres 2025. Porto di Ravenna, un marzo 2025 da record: “Uno dei mesi migliori della storia”. Ne parlano su altre fonti

Artimagnella: “Il porto di Napoli è pronto per affrontare la sfida della competitività green” - La Campania è l’unica regione meridionale dotata di interporti di carattere nazionale, a Nola e Marcianise, ma anche qui, come in altri casi simili (vedi il ... (ilsecoloxix.it)

Cambogia, il premier Hun Manet inaugura un porto finanziato dalla Cina - È stata completata l'espansione del porto navale cambogiano di Ream finanziato dalla Cina a Sihanoukville, che ha sollevato preoccupazioni per la crescente ... (msn.com)

Porto turistico di Fiumicino e milioni di cubature: quella decisione che presero tutti - Fiumicino, 26 marzo 2025 – Continua ad animare dibattiti la vicenda del porto turistico-crocieristico di Fiumicino “tra chi parla a vanvera e chi mente spudoratamente”. A esprimersi sin questi termini ... (ilfaroonline.it)