Da nord a sud il comune investe 1 milione e 700 mila euro per la manutenzione delle strade

manutenzione straordinaria per coprire le buche nell'asfalto aperte dal maltempo di cui si sta occupando l'Amam, ma anche interventi ordinari per rimettere in sesto le arterie del centro, della zona nord e della zona sud. Partiranno a breve e dureranno 180 giorni i. Messinatoday.it - Da nord a sud, il comune investe 1 milione e 700 mila euro per la manutenzione delle strade Leggi su Messinatoday.it Non soltanto interventi distraordinaria per coprire le buche nell'asfalto aperte dal maltempo di cui si sta occupando l'Amam, ma anche interventi ordinari per rimettere in sesto le arterie del centro, della zonae della zona sud. Partiranno a breve e dureranno 180 giorni i.

Da nord a sud, il comune investe 1 milione e 700 mila euro per la manutenzione delle strade. Povertà educativa: al via il progetto “Connessioni Comuni” / Comunicati / Novità / Homepage. Lavori sul ponte, domani chiuso un tratto di strada dell'Asse Nord/Sud. Punti di ricarica auto elettriche in Italia: è un Paese a due velocità. Disinfestazione: da lunedì 20 maggio al via nelle aree Nord e Sud della città. Storia in Comune, Bandiera Blu 2024: le migliori spiagge dal Nord al Sud del Paese. Ne parlano su altre fonti

Faide e tragicommedie a destra, il mal Comune viaggia da Nord a Sud: a Osimo e Sant’Elpidio a maggio si rivota - ANCONA Che la strada verso Palazzo Raffaello sia accidentata e piena di trappole è cosa nota. Ma il centrodestra ha pensato bene di integrare le ... (msn.com)

PA, Unimpresa: più servizi pubblici online, ma resta divario Nord-Sud - (Teleborsa) - Negli ultimi tre anni, le amministrazioni locali italiane hanno fatto passi da gigante nel processo di digitalizzazione, ma il divario tra Nord e Sud del Paese resta ancora marcato: il 7 ... (finanza.repubblica.it)

Trasporto pubblico locale, Sud chiama Nord: “Bocciata all’Ars la nostra proposta” - L'emendamento per l'estensione del servizio anche nei Comuni vicini è stato stoppato in aula. E De Luca e Lombardo polemizzano con Pd e M5S The post Trasporto pubblico locale, Sud chiama Nord: “Boccia ... (msn.com)