Da Napoli una speranza contro la cardiotossicità da chemioterapia | studio innovativo del Pascale

Si candida ad essere un importante passo avanti nella lottaladaloche arriva dae porta la firma del team di Cardiologia oncologica del, diretto da Nicola Maurea. Una ricerca innovativa sull’uso combinato di Semaglutide, il farmaco per i diabetici tanto utilizzato per perdere peso, e di un altro antidiabetico, usato nell’insufficienza cardiaca, il Dapagliflozin, che potrebbe prevenire i danni cardiaci indotti dalle antracicline, una delle più potenti e diffuse famiglie di farmaci antitumorali, è stata presentata nei giorni scorsi in due tra i più prestigiosi palcoscenici scientifici mondiali: il congresso annuale dell’American College of Cardiology (ACC) a Chicago e il congresso europeo ESC Preventive Cardiology a Milano. “Le antracicline – spiega Maurea, Direttore della Struttura Complessa di Cardiologia del– seppur molto efficaci nel trattamento di diverse neoplasie, sono tristemente note per la loro, che può evolvere in insufficienza cardiaca irreversibile, soprattutto nei pazienti con fattori di rischio cardiovascolari.