Da Intelligenza artificiale e design Marazzi nascono le ceramiche del futuro

Intelligenza artificiale al servizio della ceramica: un’innovativa produzione di materiali sostenibili, con design generato da algoritmi. Questo è il cuore del progetto frutto della collaborazione tra Reply, Marazzi e ACPV Architects, una sperimentazione interdisciplinare che ha portato alla creazione di lastre in gres destinate a decorare alcuni ambienti della ex caserma De Sonnaz di Torino, dall’autunno prossimo nuova sede di Reply. “Per la caserma De Sonnaz volevamo applicare il metodo di lavoro di Reply, integrando algoritmi anche nel design”, ha spiegato l’architetto Paolo Mazza, responsabile del progetto di riqualificazione. “L’idea era quindi quella di generare materiali, come i marmi, tramite l’Intelligenza artificiale”.Il processo ha previsto l’uso di software capaci di descrivere il risultato finale attraverso parametri specifici. Lapresse.it - Da Intelligenza artificiale e design Marazzi nascono le ceramiche del futuro Leggi su Lapresse.it L’al servizio della ceramica: un’innovativa produzione di materiali sostenibili, congenerato da algoritmi. Questo è il cuore del progetto frutto della collaborazione tra Reply,e ACPV Architects, una sperimentazione interdisciplinare che ha portato alla creazione di lastre in gres destinate a decorare alcuni ambienti della ex caserma De Sonnaz di Torino, dall’autunno prossimo nuova sede di Reply. “Per la caserma De Sonnaz volevamo applicare il metodo di lavoro di Reply, integrando algoritmi anche nel”, ha spiegato l’architetto Paolo Mazza, responsabile del progetto di riqualificazione. “L’idea era quindi quella di generare materiali, come i marmi, tramite l’”.Il processo ha previsto l’uso di software capaci di descrivere il risultato finale attraverso parametri specifici.

Da Intelligenza artificiale e design Marazzi nascono le ceramiche del futuro. Una nuova era per il design grazie all’AI generativa e a una sinergia creativa interdisciplinare tra Reply, ACPV ARCHITECTS e Marazzi. Gli showroom di Milano: il design in vetrina. L’AI riscrive le regole del design delle piastrelle ceramiche. Così l’IA creò l’ipermarmo. Poliedrica by Marazzi alla Milano Design Week. Ne parlano su altre fonti

Da Intelligenza artificiale e design Marazzi nascono le ceramiche del futuro - (LaPresse) L'intelligenza artificiale al servizio della ceramica: un'innovativa produzione di materiali sostenibili, con design generato ... (stream24.ilsole24ore.com)

Una nuova era per il design grazie all’AI generativa e a una sinergia creativa interdisciplinare tra Reply, ACPV ARCHITECTS e Marazzi - In anteprima a Milano durante la Design Week, “A new AI generation Marble", dove tecnologia, sensibilità progettuale e sostenibilità si fondono aprendo a un futuro ricco di possibilità. TORINO, Italia ... (01net.it)

Mater Ia, la mostra tra fotografia, design e intelligenza artificiale - Alla Milano Design Week 2025, lo spazio Caradosso ospiterà un progetto corale dove legno, travertino, luce e suono diventano strumenti di dialogo tra discipline, in equilibrio tra creazione umana e in ... (domusweb.it)