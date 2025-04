Iltempo.it - Da campo largo a piazza stretta. Ed Elly in trincea

Un tempo si diceva «», oggi si potrebbe dire «».perché non ci stanno tutti,perché non è condivisa. Nelle manifestazioni di questi ultimi giorni in tema di Europa e investimenti nella Difesa lo schema è uno solo: Giuseppe Conte da una parte,Schlein dall'altra. Mai insieme. E soprattutto mai d'accordo su chi rappresenti davvero il volto dell'opposizione. Giuseppe Conte ha fatto delle piazze la sua dimensione naturale. Dopo il buon risultato delle Europee 2024 – dove il Movimento ha retto, consolidando il suo consenso tra i delusi del centrosinistra e i ceti popolari del Sud – l'ex presidente del Consiglio ha rafforzato la sua leadership verticale. Il M5S è ormai impermeabile a discussioni interne: non ci sono congressi, non ci sono correnti, non c'è più nemmeno Beppe Grillo: c'è solo lui.