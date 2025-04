Da Bergamo alla Riviera Romagnola con Arriva Italia | riparte la linea mare

Bergamo. Dopo il successo delle edizioni precedenti, Arriva Italia annuncia la ripartenza per l'estate 2025 della linea mare, il servizio di autobus che collega la provincia di Bergamo direttamente alle principali destinazioni turistiche della Riviera Romagnola. La linea sarà attiva dal 31 maggio all'8 settembre 2025, offrendo un'opzione di viaggio comoda e senza stress, ideale per chi desideraraggiungere il mare senza preoccupazioni legate al traffico e al parcheggio.La linea mare di Arriva Italia consente ai passeggeri di partire da Bergamo, Treviglio, Crema,Caravaggio e Codogno per Arrivare direttamente in alcune delle località più rinomate della Riviera Adriatica, tra cui: Milano Marittima, Cesenatico, Bellaria, Rimini, Riccione e Gabicce mare.I biglietti per il Bus del mare possono essere acquistati online sul sito

