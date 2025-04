Da Barilla un sostegno alle comunità colpite dal terremoto in Myanmar

Barilla nel 2009, ha effettuato una donazione in favore dell’UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati, per supportare gli interventi di emergenza a seguito del devastante terremoto che ha colpito il Myanmar.Il sisma, avvenuto nelle scorse settimane, ha causato. Parmatoday.it - Da Barilla un sostegno alle comunità colpite dal terremoto in Myanmar Leggi su Parmatoday.it La Fondazione Alimenta, costituita danel 2009, ha effettuato una donazione in favore dell’UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati, per supportare gli interventi di emergenza a seguito del devastanteche ha colpito il.Il sisma, avvenuto nelle scorse settimane, ha causato.

