Cynthialbalonga Bensaja resta fiducioso | Lotteremo fino alla fine

Cynthialbalonga. La squadra di mister Pino Ferazzoli è caduta sul campo dell’Olbia: un 3-1 che costringe gli azzurri a una impresa per centrare i play off, visto che a quattro giornate dalla fine sono sei i punti di distanza dalla Paganese quinta. A parlare del match coi. Romatoday.it - Cynthialbalonga, Bensaja resta fiducioso: "Lotteremo fino alla fine" Leggi su Romatoday.it Una brusca frenata per la. La squadra di mister Pino Ferazzoli è caduta sul campo dell’Olbia: un 3-1 che costringe gli azzurri a una impresa per centrare i play off, visto che a quattro giornate dsono sei i punti di distanza dPaganese quinta. A parlare del match coi.

Cynthialbalonga, Bensaja resta fiducioso: "Lotteremo fino alla fine". Ne parlano su altre fonti

Cynthialbalonga, le parole del portiere Iosa: "Un anno fondamentale per la mia crescita" - Alessandro Iosa, portiere classe 2006 ritratto nella foto di Salvatore Cannata, è stato tra i protagonisti nel successo interno (2-0) della Cynthialbalonga sul Trastevere. “Già da qualche ... (romatoday.it)

Cynthialbalonga, per la corsa di vertice è Cirulli il jolly di Bilotta - Capocannoniere della squadra e primatista della Cynthialbalonga per quanto riguarda la statistica dei gol per minuti giocati: una rete ogni 71'. Davide Cirulli è senza dubbio uno dei punti di forza ... (gazzettaregionale.it)

Cynthialbalonga, le parole di Ferazzoli: “Non dobbiamo mollare nulla fino alla fine” - Un brusco risveglio per la Cynthialbalonga. Dopo essere arrivata alla sosta con un gran ruolino di marcia (sei vittorie su sette gare con l’unica sconfitta maturata di misura sul campo del ... (romatoday.it)