Cybersicurezza | telefoni vertici dello Stato online accertamenti Postale

Postale ha avviato accertamenti in merito alla diffusione dei numeri di telefono personali dei vertici dello Stato accessibili online pagando 50 euro. La vicenda è stata rivelata da ‘Fatto Quotidiano’ dopo la scoperta dell’esperto di informatica Andrea Mavilla. Secondo quanto si legge dell’articolo, sul web “c’è, tanto per iniziare, il numero del cellulare del presidente della Repubblica Sergio Mattarella” e “non è quello istituzionale, ma quello che usa per i contatti privati, con gli amici o i familiari”. Per una cinquantina di euro, si potrebbe aggiungere in rubrica anche “quello della premier Giorgia Meloni”, e allo stesso prezzo i contatti personali del ministro della Difesa, Guido Crosetto o del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Il punto – prosegue il giornale – è che non stiamo neanche parlando di dark web, di siti online complicati da raggiungere, di profili da nascondere per accedervi o di chissà quali capacità informatiche per acquisirli. Lapresse.it - Cybersicurezza: telefoni vertici dello Stato online, accertamenti Postale Leggi su Lapresse.it Milano, 8 apr. (LaPresse) – La Poliziaha avviatoin merito alla diffusione dei numeri di telefono personali deiaccessibilipagando 50 euro. La vicenda è stata rivelata da ‘Fatto Quotidiano’ dopo la scoperta dell’esperto di informatica Andrea Mavilla. Secondo quanto si legge dell’articolo, sul web “c’è, tanto per iniziare, il numero del cellulare del presidente della Repubblica Sergio Mattarella” e “non è quello istituzionale, ma quello che usa per i contatti privati, con gli amici o i familiari”. Per una cinquantina di euro, si potrebbe aggiungere in rubrica anche “quello della premier Giorgia Meloni”, e allo stesso prezzo i contatti personali del ministro della Difesa, Guido Crosetto o del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Il punto – prosegue il giornale – è che non stiamo neanche parlando di dark web, di siticomplicati da raggiungere, di profili da nascondere per accedervi o di chissà quali capacità informatiche per acquisirli.

Cybersicurezza: telefoni vertici dello Stato online, accertamenti Postale - LaPresse. I numeri di telefono di Meloni e Mattarella sono online: "Possono vederli tutti". Numeri dei vertici dello Stato online, dalla polizia postale informativa alla procura di Roma. I numeri di cellulare di Mattarella, Meloni e i ministri sono online: bastano 50 euro per conoscerli. Caso Paragon, giornalisti e attivisti spiati. La società israeliana rescinde contratto con Italia. Paragon, NSO e gli altri: ecco perché gli spyware non sono il male. Ne parlano su altre fonti

Numeri di telefono dei vertici di Stato online in vendita per 50 euro, la polizia postale invia informativa ai pm - La polizia postale invierà nelle prossime ore, entro domani, un'informativa alla Procura di Roma in merito alle indagini avviate dopo la denuncia di un informatico in merito ... (msn.com)

Numeri di telefono dei vertici Stato online, dalla polizia postale informativa ai pm - La polizia postale invierà nelle prossime ore, entro domani, un'informativa alla Procura di Roma in merito alle indagini avviate dopo la denuncia di un informatico in merito alla diffusione pubblica o ... (ansa.it)

Dopo Olivetti e Vivendi tornano i telefoni di Stato - Milano – Dopo 28 anni la ex Telecom Italia torna a essere controllata dallo Stato. Un percorso lunghissimo iniziato nel 1997 con una vendita che era sembrata fin da subito particolare. (repubblica.it)