Cus Ferrara tennis | due pareggi in trasferta mantengono vive le speranze di salvezza e play off

pareggi in trasferta, entrambi per 3-3, per il Cus Ferrara tennis targato Salvi nel campionato nazionale di serie C. Per i ragazzi allenati da Ferdinando De Luca, ogni obiettivo è ancora possibile, si chiami salvezza o play off. Il primo pareggio è stato ottenuto contro il Circolo tennis Nettuno, con incontro disputato nell'occasione a Casalecchio. Ottima giornata da parte della coppia Giulio Malaguti e Mattia Occhiali, capaci di vincere in maniera esemplare i rispettivi singolari ed il doppio disputato. Le sconfitte sono arrivate ad opera di Andrea Cogo e Federico Lambertini. pareggio che ha lasciato l'amaro in bocca, perché dopo le prime cinque partite chiuse sul punteggio di 3-2, l'ultimo doppio vedeva la partenza lanciata dei ferraresi con un primo parziale favorevole di 6-2. Purtroppo il calo nel secondo set ha poi portato alla sconfitta finale nel tiebreak del terzo.

