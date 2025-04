Dayitalianews.com - Curioso, un piccolo pinscher si intrufola nel giardino dei vicini e viene sbranato da un pitbull… La denuncia della famiglia. Polizia al lavoro. E’ successo alla periferia di Latina

Una domenica mattina segnata da un tragico episodioUncane di razzaè stato ucciso da un pitbull in un cortiledi, durante le prime ore di domenica. La dinamica, attualmente al vaglio delle autorità competenti, coinvolge due famiglie che vivono in abitazioni confinanti, entrambe dotate di cortile separato da recinzioni.Lo sconfinamento fatale tra i due cortiliSecondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, ilsarebbe riuscito a introdursi nel cortile del vicino, dove vive il pitbull. L’attraversamentorecinzione – non è ancora chiaro se per una fnella siepe o per un varco momentaneamente aperto – ha innescato una reazione violenta da parte del cane più grande. L’attacco è stato immediato e, purtroppo, fatale per il, che sarebbe morto sul colpo.