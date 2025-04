Laprimapagina.it - Crotone, si è dimessa l’Assessore Maria Bruni

La dott.ssaquesta mattina ha presentato per ragioni personali le sue dimissioni da assessore alle Attività Produttive e Sviluppo Economico, Fiere e Mercati, Turismo, Crocieristica, Politiche e Tutela del Lavoro.Era in carica dal 1 febbraio 2022Cambia ancora la squadra amministrativa del Comune dia guida Vincenzo Voce. Un lungo elenco di assessori nominati e poi dimessosi dopo alcuni mesi o qualche anno. In occasione delle ultime dimessioni di,ad un anno dal rinnovo amministrativo (primavera 2026) la prossima newenter sicuramente pensando ad una nuova alleanza del sindaco Voce in chiave FI. Non a caso il presidente della Calabria, Roberto Occhiuto, era presente alla nascita del movimento “Crescere” fondato da Voce e inaugurato giorni addietro.non chiuderà il cerchio delle dimissioni, nei prossimi giorni qualche altro potrebbe imitate, e anche in quota rosa.