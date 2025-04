Thesocialpost.it - Crotone, investì e uccise una bambina: condanna ridotta da 18 a 4 anni

La pena di Giuseppe Pio De Fazio, 20, è statadrasticamente dalla Corte di Assise di Appello di Catanzaro. L’uomo, che nel marzo del 2022unadi 4e ferì gravemente un ragazzo di 17, dovrà ora scontare 4di reclusione, rispetto ai 18inflitti in primo grado. La corte ha riformato la sentenza di, dove De Fazio era statoto per omicidio volontario e lesioni personali.L’incidente, avvenuto il 20 marzo 2022, aveva visto De Fazio investire con il suo furgone Fiat Doblò un gruppo di pedoni, tra cui la piccola Taisiia Martseniuk, unaucraina di 5, e il ragazzo Francesco Pio Macrì, che portava lasulle spalle. La tesi dell’accusa, sostenuta dal pm Alessandro Rho, era che De Fazio avesse investito volontariamente il gruppo di pedoni, avendo come obiettivo il ragazzo, con il quale aveva una relazione conflittuale, per motivi sentimentali legati alla cugina della vittima.