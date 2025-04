Crosetto | Pace in Ucraina? Putin sta dando dimostrazioni di non volerla

Putin stia dando dimostrazione di voler la Pace veramente.” Così il ministro della difesa Guido Crosetto a margine della sua visita ufficiale in Albania Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Liberoquotidiano.it - Crosetto: Pace in Ucraina? Putin sta dando dimostrazioni di non volerla Leggi su Liberoquotidiano.it (Agenzia Vista) Albania, 08 aprile 2025 “Tutti abbiamo inseguito questa speranza con maggior forza da alcuni mesi. Non mi pare che oggistiadimostrazione di voler laveramente.” Così il ministro della difesa Guidoa margine della sua visita ufficiale in Albania Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Crosetto: Pace in Ucraina? Putin sta dando dimostrazioni di non volerla. Crosetto: Pace in Ucraina? Putin sta dando dimostrazioni di non volerla. Ucraina, Crosetto: "Vogliamo una pace duratura che tolga il pericolo della guerra". Truppe al confine Russia-Ucraina, il ruolo dell'Onu e i contatti Ue-Cina. Meloni pronta a volare al vertice di Parigi. Guerra Ucraina - Russia, le news del 20 gennaio. Putin si congratula con Trump, Zelensky: “Con lui pace duratura”. Crosetto: il nostro obiettivo, che è anche quello di Trump, è di una pace duratura dopo la guerra in Ucraina. Ne parlano su altre fonti

Crosetto: Pace in Ucraina? Putin sta dando dimostrazioni di non volerla - (Agenzia Vista) Albania, 08 aprile 2025 “Tutti abbiamo inseguito questa speranza con maggior forza da alcuni mesi. Non mi pare che oggi Putin stia dando dimostrazione di voler la pace veramente.” Così ... (quotidiano.net)

Guerra Ucraina Russia, Zelensky: "Nostre truppe anche in regione russa di Belgorod". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Zelensky: 'Nostre truppe anche in regione russa di Belgorod'. LIVE ... (tg24.sky.it)

Il ministro Crosetto, senza rendersene conto, parlando alle Commissioni Esteri e Difesa ha dato della pazza a Giorgia Meloni - 'Ma quale 'pace giusta e duratura', come dice Crosetto: in Ucraina si prepara una pace predatoria. Oggi nelle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato, il ministro Crosetto ha dichiarato che 'st ... (fai.informazione.it)