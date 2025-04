Crollo delle Borse in Asia | Singapore perde l’85% Jakarta sospende le contrattazioni dopo un -919%

Puntomagazine.it - Crollo delle Borse in Asia: Singapore perde l’8,5%, Jakarta sospende le contrattazioni dopo un -9,19%

Leggi su Puntomagazine.it

Le politiche protezionistiche di Trump alimentano i timori di recessione globale: vendite a valanga sui mercatitici, sospensioni e record negativi non visti dalla crisi del 2008.Ledel Sud-esttico aprono la settimana in forte rosso, conprotagoniste di unapeggiori giornate didegli ultimi anni. Il clima di forte incertezza legato alle tensioni commerciali globali, in particolare alle politiche tariffarie del presidente statunitense Donald Trump, ha scatenato un’ondata di vendite sui mercatitici.: peggior calo dal 2008Lo Straits Times Index (STI) ha registrato undell’8,5% all’apertura, segnando la peggiore performance giornaliera dal 24 ottobre 2008, quando l’indice perse l’8,9% durante la crisi finanziaria globale.