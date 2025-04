Crollo dei mercati niente panico Ora si può comprare con una strategia | parla l’esperto Casarella

mercati. Francesco Casarella, fondatore di Colazione a Wall Street, per i piccoli investitori c'è da preoccuparsi o bisogna evitare di farsi prendere dal panico?"La cosa importante da ricordare è che la vera differenza in questi momenti difficili è il lavoro fatto prima, se è stata fatta una preparazione e una pianificazione adeguata, i momenti difficili sono anche occasioni di miglioramento delle performance. Se uno ha pianificato bene la propria strategia iniziale, ha un piano di lungo termine, conosce le caratteristiche di quello che ha comprato, se si è fatto bene il lavoro prima, si vive molto meglio. Se invece si è entrati sul mercato con la logica della schedina la si vive male".Cosa conviene fare, ora, per un singolo investitore? C'è qualche mossa da far subito o questo è il momento di attendere?"Deve innanzitutto verificare se la sua allocazione è corretta e in linea con i suoi obiettivi, intesi come percentuale di azioni, obbligazioni, liquidità.

