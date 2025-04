Crolla la produzione di Stellantis in Italia | ritorno ai livelli del 1956

ritorno ai livelli produttivi del 1956. La crisi di Stellantis in Italia è tutta in questi numeri e dimostra come il piano di rilancio promesso dall’azienda, e tanto elogiato dal governo, è ancora lontanissimo. I primi tre mesi del 2025 hanno fatto segnare una produzione in forte peggioramento, come emerge dal report Fim Cisl. Peraltro rispetto a un già drammatico 2024, definito non a caso “anno nero”.Tra auto e furgoni commerciali sono state prodotte 109.900 unità, con un calo in un anno del 35,5%. Ed è difficile pensare che la situazione possa migliorare nei prossimi mesi con l’introduzione dei dazi. La certezza è che quello del 2025 è il dato più basso registrato dal 1956, quando il mercato dell’auto era ben diverso, con tutt’altro utilizzo dei veicoli e una situazione economica molto differente da quella attuale. Lanotiziagiornale.it - Crolla la produzione di Stellantis in Italia: ritorno ai livelli del 1956 Leggi su Lanotiziagiornale.it Un passo indietro, se così si può definire, di 69 anni. Unaiproduttivi del. La crisi diinè tutta in questi numeri e dimostra come il piano di rilancio promesso dall’azienda, e tanto elogiato dal governo, è ancora lontanissimo. I primi tre mesi del 2025 hanno fatto segnare unain forte peggioramento, come emerge dal report Fim Cisl. Peraltro rispetto a un già drammatico 2024, definito non a caso “anno nero”.Tra auto e furgoni commerciali sono state prodotte 109.900 unità, con un calo in un anno del 35,5%. Ed è difficile pensare che la situazione possa migliorare nei prossimi mesi con l’introduzione dei dazi. La certezza è che quello del 2025 è il dato più basso registrato dal, quando il mercato dell’auto era ben diverso, con tutt’altro utilizzo dei veicoli e una situazione economica molto differente da quella attuale.

