Metropolitanmagazine.it - Crolla il tetto di una discoteca in Repubblica Dominicana: almeno 15 morti

A Santo Domingo, in, il crollo deldi unaha causato15. È ciò che si apprende in queste ore, dopo la notizia della tragedia, avvenuta durante un concerto. Il locale si chiama Jet Set. Il soffitto è caduto durante l’esibizione del cantante di merengue Rubby Pérez, anche lui ferito. A dare la notizia è il direttore del Centro delle operazioni di emergenza, Juan Manuel Méndez, secondo quanto riportano i media locali.ildi unain: 15Oltre a Mendez sul luogo della tragedia sono arrivati anche il direttore delle emergenze, i ministri della Difesa e della Sanità e il presidente Luis Abinader. Quest’ultimo ha dichiarato: “Ci dispiace profondamente per questa tragedia. Abbiamo seguito il caso minuto per minuto.