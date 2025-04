Ilrestodelcarlino.it - "Croce, simbolo imprescindibile". Nani dona la scultura dell’anima

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di Cecilia Casadei "Un gesto per testimoniare il profondo senso religioso che lasuscita in me, per confermare lacomedel cristianesimo". E’ venerdi 4 aprile, mancano pochi giorni al Venerdì santo che precede la Pasqua 2025. Nelle suggestive grotte che ospitano il Museo Diocesano di Pesaro, sono le parole del conte Alessandro Marcucci Pinoli di Valfesina, in arte, a suggellare e sottolineare il senso dellazione di una sua opera. Unain ferro lucida e scura, una piccolapiantata su un promontorio in pietra ad evocare il Golgota, la collina dellafissione non lontana da Gerusalemme. Unasemplice, laddove semplice è traducibile con profondità, originalità, rinnovamento. Assente il corpo di Gesù, una assenza che vuole essere un messaggio di unificazione delle religioni che vietano l’iconografia religiosa, come sarà lo stessoa dire.