Juventusnews24.com - Criscitiello stronca Gasperini: «A Bergamo è ai titoli di coda. Perché alla Juve pensano a tutti ma a lui no? Vi dico la mia»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: «, non a». Il duro commento del direttore di Sportitalia sul tecnico dell’AtalantaSu Sportitalia, Micheleha parlato così di. Il suo commento sul tecnico ai saluti all’Atalanta.– «Ranieri a Roma subito precisa che non è interessato ama a lui no?a Napoli De Laurentiis vuole Allegri se va via Conte? Un motivo ci sarà. I Presidenti si parlano e seppurriconosciamo le sue qualità di campo, nessuno vuole un problema in casai giorni della settimana., a, è aidi. Ha in mano tutta la città, bassa e alta, ma anche i tifosi più innamorati stanno iniziando a capire che certi atteggiamenti non sono più tollerabili».