Criptovalute in rialzo il Bitcoin torna oltre 79 mila dollari

rialzo per il mercato delle Criptovalute con il crollo fragoroso di lunedì 7 aprile, che ha colpito le Borse di tutto il mondo, che sembra essere alle spalle. Circa 24 ore dopo aver toccato il minimo in cinque mesi da novembre 2024, Bitcoin ha guadagnato più o meno il 4 per cento tanto da salire a 79.814 dollari e puntare dritto verso gli 80 mila, traguardo tuttavia piuttosto difficile da raggiungere. Inversione di tendenza anche per i prezzi delle altre crypto, da Ethereum (+0,9 per cento) e Solana (+2,5 per cento), oltre che per Binance (+1,3 per cento) e per il meme Dogecoin, che ha registrato una crescita dello 0,1 per cento. Bene anche XRP, Cardano, Tron ed Hedera. Per gli analisti è merito delle possibili trattative per i dazi decisi da Donald Trump, gli unici responsabili del crollo. Lettera43.it - Criptovalute in rialzo, il Bitcoin torna oltre 79 mila dollari Leggi su Lettera43.it Risveglio alper il mercato dellecon il crollo fragoroso di lunedì 7 aprile, che ha colpito le Borse di tutto il mondo, che sembra essere alle spalle. Circa 24 ore dopo aver toccato il minimo in cinque mesi da novembre 2024,ha guadagnato più o meno il 4 per cento tanto da salire a 79.814e puntare dritto verso gli 80, traguardo tuttavia piuttosto difficile da raggiungere. Inversione di tendenza anche per i prezzi delle altre crypto, da Ethereum (+0,9 per cento) e Solana (+2,5 per cento),che per Binance (+1,3 per cento) e per il meme Dogecoin, che ha registrato una crescita dello 0,1 per cento. Bene anche XRP, Cardano, Tron ed Hedera. Per gli analisti è merito delle possibili trattative per i dazi decisi da Donald Trump, gli unici responsabili del crollo.

Criptovalute in rialzo, il Bitcoin sale oltre 79.000 dollari. Criptovalute in rialzo dopo l'annuncio di Trump, ma la proposta dovrà essere approvata dal Congresso. Crypto: Cardano Verso la Resistenza. Bitcoin Torna Sopra 61.000$ ma Ritraccia. Il prezzo di Bitcoin torna sui 70.000$: le ragioni dietro la corsa al rialzo. La super impennata del fine settimana per BTC apre la strada a nuovi massimi storici. Bitcoin torna a correre: sopra i 100K, nel segno di Trump. Ne parlano su altre fonti

Criptovalute in rialzo, il Bitcoin sale oltre 79.000 dollari - Le criptovalute sono in rialzo mentre si valutano le ipotesi di trattative per i dazi decisi da Donald Trump. Il Bitcoin guadagna l'1% a 79.714 dollari, dopo aver toccato ieri il minimo a 77.000 dolla ... (ansa.it)

Bitcoin, Ethereum e le «altcoin»: come domare il balletto delle criptovalute - La volatilità dei mercati ha affossato il Bitcoin ed Ethereum, ora molto lontani dai massimi storici. Ci sarà la riscossa? (corriere.it)

Bitcoin, Trump torna a parlare di riserva strategica e la cripto risale - Nuovo balzo in avanti del Bitcoin dopo il crollo di febbraio.La criptovaluta ha infatti superato i 94 mila dollari di valore per unità lunedì 3 marzo, registrando un rialzo del 20 per cento dopo ... (msn.com)