Covid imprenditori dell' Alberta Canada danneggiati da lockdown potranno chiedere risarcimento al governo per negligenza malafede e abuso di ufficio pubblico

della Sanità Deena Hinshaw Con una decisione storica, la Corte di Alberta (Canada) ha certificato un'azione legale collettiva che cons Ilgiornaleditalia.it - Covid, imprenditori dell'Alberta (Canada) danneggiati da lockdown potranno chiedere risarcimento al governo per negligenza, malafede e abuso di ufficio pubblico Leggi su Ilgiornaleditalia.it Le restrizioni durante la pandemia erano state dichiarate illegittime lo scorso anno perché imposte dal gabinetto provinciale ed emesse a nome del medico capoa Sanità Deena Hinshaw Con una decisione storica, la Corte di) ha certificato un'azione legale collettiva che cons

L'offerta del secolo: una villa in Canada può essere tua per 16,50 euro. Principe Harry e Meghan Markle: l'incredibile hotel in Canada dove trascorrono la loro luna di miele. Covid, imprenditori dell'Alberta (Canada) danneggiati da lockdown potranno chiedere risarcimento al governo per negligenza, malafede e abuso di ufficio pubblico. Ne parlano su altre fonti

Rimini. Incassarono bonus Covid non dovuti, imprenditori condannati - Amministravano due società di telefonia e telemarketing in provincia di Rimini, i due imprenditori condannati dal tribunale collegiale per aver incassato, senza averne i requisiti, i bonus per le ... (corriereromagna.it)