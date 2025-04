Costretti a vivere in un casolare fra rifiuti escrementi e cocci taglienti | due cani salvati

cani abbandonati in un casolare della provincia. Quando sono entrate, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni, non volevano credere ai loro occhi. Erano un cane lupo cecoslovacco femmina e un simil maremmano maschio ad accompagnare le guardie a vedere quella era doveva essere la loro "casa", apparentemente abbandonata, invasa da feci e urina che rendevano l’aria irrespirabile. Il pavimento dei locali della struttura era completamente coperto da sporcizia e rifiuti, in un degrado igienico-sanitario inimmaginabile. Una quantità di lattine di cibo per cani aperte e taglienti era sparsa e accatastata, non mancavano poi vetri rotti e mobili devastati che rendevano l’ambiente potenzialmente pericoloso per l’incolumità dei due cani. Ilgiorno.it - Costretti a vivere in un casolare fra rifiuti, escrementi e cocci taglienti: due cani salvati Leggi su Ilgiorno.it Pavia, 8 aprile 2025 - Due occhioni e un muso che usciva da una fessura della porta e "guidavano" gli ospiti all'interno quasi come se volessero mostrare in quali terribili condizioni vivevano. Le guardie zoofile di Oipa di Pavia hanno trovato così dueabbandonati in undella provincia. Quando sono entrate, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni, non volevano credere ai loro occhi. Erano un cane lupo cecoslovacco femmina e un simil maremmano maschio ad accompagnare le guardie a vedere quella era doveva essere la loro "casa", apparentemente abbandonata, invasa da feci e urina che rendevano l’aria irrespirabile. Il pavimento dei locali della struttura era completamente coperto da sporcizia e, in un degrado igienico-sanitario inimmaginabile. Una quantità di lattine di cibo peraperte eera sparsa e accatastata, non mancavano poi vetri rotti e mobili devastati che rendevano l’ambiente potenzialmente pericoloso per l’incolumità dei due

