Costrette a spogliarci e a fare gli squat anche con le mestruazioni | cosa c’è nelle denunce delle attiviste alle Questure di Roma e Brescia

Leggi su Open.online

Ledi Extinction Rebellion denunciano ledi. Per «sequestro di persona, perquisizioni degradanti e arbitrarie e violenza privata». Le segnalazioni riguardano una manifestazione del 22 novembre 2024 durante un sit in davanti al ministero dell’Interno a. E un’altra a gennaio adopo una protesta di fronte alla Leonardo Spa. Un’attivista ha denunciato di essere stata costretta a spogliarsi e a eseguire degli. Per i controlli su droga e armi. Altrimenti avrebbe rischiato una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.10 ore in QuesturaA parlare della denuncia è oggi La Stampa. Arianna, 21, studentessa di storia all’università statale di Milano, dice che «la prassi di portarci in Questura, trattenerci per ore, fa parte di una precisa scelta politica che è in linea con il decreto sicurezza che è stato appena approvato».