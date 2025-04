Costantini Cna | Scongiurare guerra commerciale ma tutelare fatturato da 90 miliardi e ruolo delle piccole imprese

Costantini e Giorgia MeloniROMA – “È essenziale Scongiurare un conflitto commerciale che spalancherebbe le porte a una fase recessiva per l’economia globale e in particolare per quei paesi come l’Italia che sono tra i principali partner commerciali degli Stati Uniti.” È quanto ha sottolineato il Presidente della CNA, Dario Costantini, nel corso dell’incontro a Palazzo Chigi convocato dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.Il fatturato diretto e quello indiretto verso il mercato americano valgono circa 90 miliardi di euro con una quota significativa realizzata dalle imprese fino a 49 dipendenti, pari al 14% del totale. In alcuni settori tuttavia il ruolo delle piccole imprese è ancora più rilevante, come nel legno con una quota del 38% sull’export, il 30% nel tessile, 25% mobili e 21% abbigliamento. Lopinionista.it - Costantini (Cna): “Scongiurare guerra commerciale ma tutelare fatturato da 90 miliardi e ruolo delle piccole imprese” Leggi su Lopinionista.it Darioe Giorgia MeloniROMA – “È essenzialeun conflittoche spalancherebbe le porte a una fase recessiva per l’economia globale e in particolare per quei paesi come l’Italia che sono tra i principali partner commerciali degli Stati Uniti.” È quanto ha sottolineato il Presidente della CNA, Dario, nel corso dell’incontro a Palazzo Chigi convocato dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.Ildiretto e quello indiretto verso il mercato americano valgono circa 90di euro con una quota significativa realizzata dallefino a 49 dipendenti, pari al 14% del totale. In alcuni settori tuttavia ilè ancora più rilevante, come nel legno con una quota del 38% sull’export, il 30% nel tessile, 25% mobili e 21% abbigliamento.

