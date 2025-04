Costa garganica terremoto | lieve scossa nella notte Magnitudo 2 registrata alle 353

lieve sisma si è verificato in nottata, epicentro in mare Adriatico. terremoto di Magnitudo 2 con epicentro a tredici chilometri da San Nicandro Garganico e diciotto da Lesina.(immagine: tratta da ingv,it) L'articolo Costa garganica, terremoto: lieve scossa nella notte <small class="subtitle">Magnitudo 2 registrata alle 3,53</small> proviene da Noi Notizie.. Noinotizie.it - Costa garganica, terremoto: lieve scossa nella notte Magnitudo 2 registrata alle 3,53 Leggi su Noinotizie.it Unsisma si è verificato in nottata, epicentro in mare Adriatico.di2 con epicentro a tredici chilometri da San Nicandro Garganico e diciotto da Lesina.(immagine: tratta da ingv,it) L'articolo 3,53 proviene da Noi Notizie..

