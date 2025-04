Anteprima24.it - Costa Concordia, Schettino rinuncia alla richiesta di semilibertà

Tempo di lettura: < 1 minutoL’ex comandate della, Francesco. È quanto annuncia il suo difensore, Francesca Carnicelli. “Questa mattina abbiamoto – annuncia – perché ci sono state difficoltà con la proposta lavorativa che era stata sottoposta al tribunale di Sorveglianza di Roma. Il procedimento è stato chiuso, il tribunale si è pronunciato con il non luogo a provvedere”.Il legale spiega che “laè stata fatta da, la decisione di chiudere questo procedimento è arrivata da lui perché non c’erano più le condizioni. In futuro se ci risaranno i presupposti per poterla proporre di nuovo lo faremo. Lui oggi può usufruire di permessi per uscire dal carcere”. L’ex comandate è stato condannato in via definita a 16 anni per la tragedia del 2012 quando morirono 32 persone.