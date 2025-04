Costa Concordia Schettino rinuncia alla richiesta di semilibertà

Costa Concordia, Francesco Schettino , rinuncia alla semilibertà. È quanto annuncia il suo difensore, Francesca Carnicelli . «Questa mattina abbiamo rinunciato - annuncia - perché ci sono state difficoltà con la proposta lavorativa che era stata sottoposta al tribunale di Sorveglianza di Roma. Il procedimento è stato chiuso, il tribunale si è pronunciato con il non luogo. Feedpress.me - Costa Concordia, Schettino rinuncia alla richiesta di semilibertà Leggi su Feedpress.me L’ex comandate della, Francesco. È quanto annuncia il suo difensore, Francesca Carnicelli . «Questa mattina abbiamoto - annuncia - perché ci sono state difficoltà con la proposta lavorativa che era stata sottoposta al tribunale di Sorveglianza di Roma. Il procedimento è stato chiuso, il tribunale si è pronunciato con il non luogo.

