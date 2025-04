Costa Concordia | Francesco Schettino rinuncia alla richiesta di semilibertà

Costa Concordia. L'ex comandante ha rinunciato a richiedere la semilibertà. Il 13 gennaio 2012 è una data difficile da dimenticare. Un evento che ha segnato la memoria collettiva dei cittadini italiani. Proprio in quella fredda notte, la Costa Concordia, una delle più belle e moderne navi della

