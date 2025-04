Cosimo Patierno vede la Serie B con l’Avellino | la rinascita dopo la squalifica un 2024 alla Mbappé | Altri campionati Italia

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-08 16:27:00 Arrivano conferme:Una doppietta per prendersi Catania ed avvicinare ancora di più una promozione inB che ad Avellino attendono da 7 anni. Il coronamento di un percorso in cui non sono mancati ostacoli e contrattempi – la pessima partenza e l’esonero5 giornate di campionato di Michele Pazienza – e che ha trovato alcuni protagonisti inattesi come Raffaele Biancolino, che dall’altra parte della barricata si è dimostrato l’uomo giusto per condurre i lupi verso un traguardo mai così vicino. Il destino sa scrivere pagine di storia incredibili, come l’ideale passaggio di consegne tra il bomber del passato e quello del presente,, che con le due reti del “Massimino” ha ribaltato gli avversari e messotre mattoncini pesantissimi. Nella classifica del girone C, l’Audace Cerignola regge a -2 – a 270 minuti dfine della stagione e per effetto della sottrazione dei punti ottenuti contro le escluse Taranto e Turris – e perla prossima tappa contro il Monopoli sarà probabilmente l’ultimo scoglio da superare.