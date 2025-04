Così Turetta uccise Giulia Cecchettin | Femminicidio in 20 minuti ma le 75 coltellate non sono segno di crudeltà

Turetta per l'omicidio dell'ex. Leggo.it - Così Turetta uccise Giulia Cecchettin: «Femminicidio in 20 minuti, ma le 75 coltellate non sono segno di crudeltà» Leggi su Leggo.it La Corte d'assise di Venezia ha depositato le motivazioni della sentenza, pronunciata il 3 dicembre scorso, con cui ha condannato all'ergastolo Filippoper l'omicidio dell'ex.

Così Turetta uccise Giulia Cecchettin: «Femminicidio in 20 minuti, ma le 75 coltellate non sono segno di crudeltà» - La Corte d'assise di Venezia ha depositato le motivazioni della sentenza, pronunciata il 3 dicembre scorso, con cui ha condannato all'ergastolo ... (msn.com)

“Filippo Turetta non accettava che Giulia Cecchettin fosse libera”: le motivazioni dell’ergastolo - “Filippo Turetta non ha accettato che Giulia Cecchettin fosse libera di decidere come vivere la propria vita e di non voler più stare con lui. Così, dopo essersi preparato per quattro giorni, la sera ... (milano.repubblica.it)

"Viva Turetta", la frase choc nei bagni delle ragazze di un liceo - Insulti sessisti e il richiamo all'assassino di Giulia Cecchettin sono comparsi sulle pareti. Immediata la reazione degli studenti e della politica locale ... (today.it)