Ilprimatonazionale.it - Così l’antifascismo dà contenuti e parole d’ordine ai sovranisti

Roma, 8 apr – Sta facendo il giro dei social: si tratta della manifestazione indetta da Marco Rizzo “No riarmo UE, pace e sovranità”. Peccato che l’ultimo mohicano del comunismo l’abbia battezzata sotto insegne tutt’altro che “sovrane”. La manifestazione infatti si terrà a Genova e celebrerà gli “80 anni del giorno della vittoria”. Quale? Quella del 9 maggio 1945. quella degli antifascisti.sta colonizzando il sovranismo?Pace e sovranità quindi. Stop al riarmo. Celebrando però una vittoria militare straniera, tutt’altro che deideologizzata come quella del 9 maggio. Per gli smemorati, fu il giorno in cui le forze armate tedesche si arresero incondizionatamente alle forze alleate, ponendo fine alla Seconda Guerra Mondiale in Europa. Insomma,sta colonizzando conil sovranismo all’amatriciana:, slogan e immagini che arrivano direttamente dalla propaganda di guerra Russa.