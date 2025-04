Liberoquotidiano.it - Così i giudici piegano la sovranità popolare

Nonostante negli ordinamenti occidentali l'equilibrio fra i poteri sia delineato in modo chiaro dalle Costituzioni, esso appare sempre più precario. Sono tensioni che presentano caratteristiche diverse rispetto a quelle “classiche”. La diversità dipende anzitutto dal ruolo centrale assunto dal diritto sovranazionale e dal meccanismo con cui esso viene a operare negli ordinamenti statali. Quello che è in gioco è diventato proprio il modo di intendere la. Sono 3 le tipologie di aggiramento della volontàattraverso la strada giudiziaria: la creazione delle norme per via giurisprudenziale; la sostituzione delle scelte del giudice a quelle del governo; la selezione per sentenza di chi deve governare. Il tema della giurisprudenza “creativa” non è nuovo. La novità oggi è il suo carattere diffuso fra tutte le giurisdizioni dando una lettura “estensiva” – per non dire arbitraria – delle norme costituzionali: il tutto per costruire discipline che il parlamento non ha approvato.