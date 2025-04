Quotidiano.net - ’Cose in Ballo’. Viaggio nelle icone di un ventennio

Dall’esperienza di Daniele Lorenzon e di Compasso, showroom milanese di 800 mq che da oltre 20 anni esplora il meglio del design del ‘900, conferma e precorre tendenze su affermati ed emergenti designers internazionali, si inaugura nel 2024, nella storica via Plinio, la galleria Gilda&Co. Gilda&Co è uno spazio che vuole raccontare storie, visioni e prospettive nuove del design internazionale attraverso mostre temporanee, attingendo dal ricco archivio di Compasso, fatto non solo di oggetti di design, ma anche di opere d’arte, documenti e fotografie, coinvolgendo guests curators, critici, designer, artisti e creativi di tutto il mondo. Il nome è un duplice omaggio: Gilda, dal negozio di abbigliamento donna che ha abitato lo spazio di via Plinio per molti anni, e che tutt’oggi gli conferisce una forte aura evocativa; a cui si aggiunge l’abbreviazione di Compasso, &Co.