Cosa vuole davvero Trump

Si può governare contro i mercati? Sì, accade tutti i giorni, anche se quello che stiamo vedendo NON accade tutti i giorni. Siamo al terzo atto della crisi delle Borse mondiali, i nemici di Donalddicono che il Presidente è matto, i liberali da salotto sono in cattedra, le sinistre tifano per il Grande Crollo, i ricchi piangono, i poveri indebitati godono nel vedere i ricchi piangere, Wall Street è una giostra, prima inferno, poi quasi paradiso, con il Nasdaq addirittura positivo e l'indice S&P 500 sotto di uno stupefacente 0,2. Nessuno si chiede:? Escludiamo che sia un problema di whisky (in tutti i sensi,beve Coca Cola) e proviamo a ragionare. 1. La bilancia commerciale americana è un disastro (in febbraio è in rosso di 122,7 miliardi di dollari, da inizio anno l'aumento è dell'86% rispetto allo stesso periodo del 2024) e il debito federale un treno che corre verso il vuoto (supera i 35 trilioni di dollari).