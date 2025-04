Cosa si mangia nel nuovo ristorante Louis Vuitton di Milano

Leggi su Gqitalia.it

Entrare nel boutique rinnovata di, in via Montenapoleone 2 è un'esperienza. Da più punti di vista. Non solo per chi ama la moda e i prodotti artigianali della maison, ma per l'apertura del primoitaliano firmato, proprio all'interno di Palazzo Taverna, che dopo tre anni di ristrutturazione, ora ospita anche il Da Vittorio Café e l'attiguo DaV by Da Vittorio, con affaccio su via Bagutta, il primo concept di ristorazione in Italia per la maison. Entrambe le proposte gastronomiche vantano la collaborazione con il gruppo Da Vittorio.La boutiqueLa boutiquediLa corte interna, ispirata alle case di ringhiera lombarde.Si tratta insomma di una riapertura importante, ricca di novità, firmata dall'architetto americano Peter Marino, che ha realizzato un ambiente dal forte impatto visivo ed emotivo.