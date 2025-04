Oasport.it - Cosa si è fatto Ange Capuozzo? Infortunio meno grave del previsto: i tempi di recupero

Sospiro di sollievo per Tolosa e soprattutto per la Nazionale italiana di rugby, in seguito ai primi esami medici a cui si è sottopostodopo aver lasciato il campo in lacrime domenica scorsa nella partita di Champions Cup contro i Sale Sharks. L’, stando a quanto riporta la stampa francese, sarebbe infattidelper la stella azzurra.Inizialmente si temeva infatti la frattura della caviglia ed un possibile interessamento di tibia e perone, mentre i controlli medici avrebbero fortunatamente escluso fratture.si sarebbe procurato a conti fatti una distorsione della caviglia destra che dovrebbe richiedere in linea di massima 30-40 giorni di riposo prima di tornare ad allenarsi e poi a giocare.Un lungo stop in ogni caso per il 25enne nativo di Grenoble, che stava attraversando un momento di forma strepitosa (come dimostra la splendida meta messa a segno subito prima di farsi male) ma che dovrebbe comunque prendere parte alla fase finale della stagione con il suo club.